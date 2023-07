Montagna, cercatore di funghi muore colto da malore

MeteoWeb

Un cercatore di funghi è morto dopo essere stato colto da un malore nel bellunese. Il 67enne era uscito di casa dove era atteso per l’ora di pranzo, ma non è rientrato: chiamato al cellulare dalla moglie, le aveva detto di sentirsi poco bene e la donna aveva fatto scattare l’allarme. E’ quindi intervenuto il soccorso alpino della Val Biois. L’uomo, messo in contatto telefonico con i soccorritori, aveva descritto la strada bianca che aveva raggiunto e, intuito il luogo, una squadra è partita con il fuoristrada, mentre è decollato l’elicottero di base a Belluno e si è mossa in supporto anche l’ambulanza della Crove Verde Val Biois.

Il 67enne è stato individuato e raggiunto a Caiada e i soccorritori hanno iniziato a prestargli le prime cure, ma mentre è sopraggiunta l’equipe medica, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Immediato l’intervento per tentare di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata dall’eliambulanza in piazzola a Falcade, per essere affidata al carro funebre. Sul posto anche i carabinieri.