Morto l’acrobata Remi Lucidi, è precipitato da un grattacielo

Morto Remi Lucidi, noto per le sue spericolate acrobazie sui grattacieli: è precipitato dal 68° piano di un edificio in una zona residenziale di Hong Kong. Il 30enne francese si trovava nel complesso della Tregunter Tower ed è caduto nel vuoto dopo essere rimasto intrappolato fuori da un attico. Secondo gli inquirenti, era arrivato nel palazzo in serata dicendo alla guardia giurata che era in visita da un amico al 40° piano. L’ultimo a vederlo vivo è stata un’addetta alle pulizie: l’acrobata bussava freneticamente sul vetro. La donna, a quel punto, aveva chiamato la polizia.

L’ipotesi investigativa è che Remi Lucidi sia rimasto intrappolato sull’edificio di Hong Kong, dal quale intendeva scattare alcune dei suoi abituali selfie, ma dove si era introdotto in maniera clandestina. Quando gli agenti hanno potuto avere accesso all’area dell’incidente, hanno ritrovato solo la macchina fotografica con la quale Remi Lucidi immortalava le sue gesta.