Scienziato NASA: “il 2024 sarà ancora più caldo a causa di El Niño”

Mentre milioni di persone stanno affrontando temperature estreme, gli scienziati della NASA hanno avvertito che non abbiamo ancora sperimentato gli effetti di El Niño e il prossimo anno sarà probabilmente ancora più caldo per il pianeta. Il cambiamento climatico, causato dalla combustione di combustibili fossili, sta inequivocabilmente riscaldando la temperatura della Terra, hanno affermato gli scienziati della NASA. El Niño, il pattern climatico naturale nel Pacifico tropicale che determina temperature della superficie del mare più calde della media e influenza il meteo, è appena iniziato, e quindi non ha ancora un impatto enorme sul caldo estremo che le persone in tutto il mondo stanno vivendo quest’estate, ha affermato Gavin Schmidt, climatologo e direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA.

“In realtà è appena iniziato, quindi ciò che stiamo vedendo non è realmente dovuto a El Niño,” ha spiegato Schmidt. “Quello che stiamo vedendo è il calore generale praticamente ovunque, in particolare negli oceani. Il motivo per cui pensiamo che continuerà è perché continuiamo a immettere gas serra nell’atmosfera. Finché non smettiamo di farlo, le temperature continueranno a salire“.

Schmidt ha affermato che, a suo parere, ci sia una probabilità del 50% che il 2023 sarà l’anno più caldo mai registrato, aggiungendo che è probabile che il 2024 lo supererà, proprio a causa dell’influenza di El Niño. “Prevediamo che il 2024 sarà un anno ancora più caldo perché inizieremo con l’evento El Niño“. “Raggiungerà il picco verso la fine di quest’anno e avrà un impatto sulle statistiche dell’anno successivo“.