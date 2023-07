Nati i primi due Panda giganti in Corea del Sud | VIDEO

MeteoWeb

Venerdì scorso un panda gigante, Ai Bao, ha partorito due cuccioli gemelli femmine, in un parco a tema in Corea del Sud, l’Everland che si trova vicino la capitale Seul. È un evento storico in Corea del Sud: è la prima volta che nascono dei gemelli di panda. Nonostante il lieto evento sia avvenuto venerdì, l’operatore del parco Samsung C&T Resort Group l’ha reso noto solo nelle scorse ore. Sia la mamma sia le gemelle di panda sono in buona salute. Grazie agli sforzi che sono stati fatti per questi animali, la popolazione dei panda è aumentata da meno di mille esemplari a più di 1.800 in natura e in cattività.

In genere, l’aspettativa di vita di un panda gigante in natura è di circa 15 anni, ma in cattività possono vivere fino a 38 anni. Il gestore del parco sudcoreano ha dichiarato che mostrerà il panda gigante e i suoi cuccioli nel rispetto delle loro condizioni di salute. Ai Bao e il suo compagno Le Bao, anche lui un panda gigante, sono arrivati nel parco sudocoreano nel 2016 dalla Cina nell’ambito di un programma della durata di 15 anni. Nel 2020 Ai Bao ha dato alla luce un cucciolo femmina di nome Fu Bao. Ai Bao, Le Bao e Fu Bao erano finora gli unici panda in Corea del Sud. Il “Panda World” di Everland, che ospita i tre panda, ha ricevuto 14 milioni di visitatori.