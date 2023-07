Nave in fiamme al largo dei Paesi Bassi, forti venti impediscono il traino

MeteoWeb

Sabato le autorità dei Paesi Bassi hanno iniziato le operazioni per trainare una nave cargo piena di veicoli in fiamme per giorni al largo delle coste del Paese. L’operazione di spostamento della Fremantle Highway dalla costa olandese, patrimonio mondiale dell’UNESCO per le specie acquatiche e terrestri che ospita, mira a scongiurare un disastro ecologico.

Tuttavia, sabato sera le autorità hanno affermato che l’operazione verrà probabilmente rinviata di diversi giorni. Le autorità hanno rilasciato un aggiornamento dicendo che i venti da Sud/Ovest mettono a rischio la sicurezza delle operazioni.

Gli sforzi per spegnere l’incendio negli ultimi giorni sono stati attentamente calcolati e l’acqua è stata utilizzata con relativa parsimonia per paura di affondare la nave e di conseguenza provocare un disastro ecologico. La nave trasporta 3.783 auto, di cui 498 elettriche. Le autorità temono che parti di automobili, batterie e carburante possano danneggiare il sito.

L’armatore Shoei Kisen Kaisha ha suggerito che l’incendio sia divampato su uno dei veicoli elettrici, le cui batterie agli ioni di litio possono essere molto difficili da spegnere e possono riaccendersi spontaneamente, dopo che prendono fuoco o esplodono. In ogni caso, la causa esatta dell’incendio deve ancora essere individuata. L’operazione di traino dovrebbe durare circa 12 ore.