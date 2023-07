Archeologia: scoperta necropoli romana con oltre 125 tombe nella Striscia di Gaza | FOTO

MeteoWeb

Almeno 125 tombe, molte con scheletri ancora intatti, sono state scoperte nella necropoli romana di Ard-al-Moharbeen, nella Striscia di Gaza. I sarcofagi ritrovati presentano intricate incisioni di delfini, un indicatore che i morti potrebbero essere stati pescatori, così come immagini di vigneti, un’allusione “all’albero della vita, che rappresenta l’eternità“, ha spiegato Anthony Dutemple, capo missione in Palestina dell’organizzazione non governativa francese Premiere Urgence Internationale. Oggetti come bottiglie di profumo e monete in bocca agli scheletri – offerte al dio degli inferi – sono rimasti al loro posto. “È raro scoprire un luogo di sepoltura romano intatto, dove non è stato rubato nulla“, ha aggiunto Dutemple.

Il team di archeologi ha anche trovato due rari sarcofagi di piombo nel sito, risalenti al II e III secolo d.C.

Premiere Urgence Internationale e l’École Biblique et Archéologique Francaise hanno organizzato lo scavo effettuato da studenti di archeologia palestinesi nei pressi della città di Jabalyah. La necropoli di Ard-al-Moharbeen è stata scoperta per la prima volta nel gennaio 2022 da ingegneri edili al lavoro in una delle quattro nuove città costruite a Gaza dal governo egiziano, ma è stata tenuta nascosta per motivi di sicurezza fino a gennaio di quest’anno. Il Ministero delle Antichità di Gaza, che non dispone di proprie risorse archeologiche, ha chiamato per la prima volta Premiere Urgence Internationale per visitare il sito nel febbraio del 2022. Ma dopo lunghe trattative con le società di costruzioni egiziane, sono stati in grado di tornare solo lo scorso autunno. Da allora, ha spiegato Dutemple, il sito ha offerto una comprensione unica del rapporto tra l’antico porto di Gaza, Anthedon, e il porto di Ashkelon, ora in Israele.