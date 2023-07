Nel cratere di un vulcano messicano nasce un campo da calcio | VIDEO

MeteoWeb

Ex sito cerimoniale caduto in disuso, il centro del cratere di un antico vulcano è ora “un campo da calcio come nessun altro al mondo”, circondato da foreste alla periferia di Città del Messico. Il vulcano Teoca si erge a circa 2.700 metri sul livello del mare nel distretto di Xochimilco, un polmone verde nel sud-est della megalopoli di 20 milioni di abitanti. Circa dieci squadre condividono il campo verde ogni fine settimana.

“È l’unico campo del genere al mondo”, dice Adrian Garcia, 32 anni, calciatore dilettante e grafico di professione, “c’è così tanta vegetazione che non si capisce nemmeno che è un cratere”. È molto bello venire qui per divertirsi e rilassarsi con gli amici e la famiglia in questa zona densamente alberata”. “Questo campo deve avere circa 70 anni”, spiega Joel Becerril, rappresentante della lega calcio. Ricorda che i suoi genitori “mi portavano qui quando ero bambino”.

All’alba, una fitta nebbia ricopre il campo prima di dissolversi gradualmente quando il sole riscalda l’atmosfera. Per arrivarci, c’è un’unica strada che si snoda fino alla cima e un sentiero escursionistico di 18 chilometri lungo le pendici boscose del vulcano. Secondo l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM), a sud di Città del Messico ci sono più di 200 vulcani, la maggior parte dei quali inattivi.

Il Messico si trova sull’Anello di Fuoco del Pacifico, una zona altamente sismica e vulcanica. A maggio, il vulcano Popocatepetl (“la montagna che fuma” in lingua nahualt), a un’altezza di 5.426 m, ha registrato una recrudescenza dell’attività, rilasciando imponenti colate incandescenti e spesse fumarole grigie o bianche, oltre a cenere e gas.