New York si rafforza contro il cambiamento climatico, migliaia di progetti in cantiere

New York sta portando avanti migliaia di progetti per rendersi più resiliente al cambiamento delle temperature. Al momento lo stato prevede di spendere almeno 1,1 miliardi di dollari in opere infrastrutturali per rendersi più forte di fronte alle caldo estremo e ai rischi di inondazioni dovute alle piogge torrenziali. Progetti che, riporta il New York Times, suscitano non poco scetticismo.

Per completarli, infatti, di vorranno anni e non è neanche chiaro se saranno sufficienti. Il “clima sta cambiando più velocemente delle nostre infrastrutture”, ha avvertito il responsabile per il clima della città di New York, Rohit Aggarwala, osservando che fra le iniziative in cantiere ci sono abitazioni in grado di resistere meglio agli effetti del cambiamento climatico ma anche la revisione dei sistemi di monitoraggio del clima in modo che forniscano dati più accurati per rispondere al meglio a eventuali criticità.