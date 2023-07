Noci: ecco come migliorano la salute del cuore

MeteoWeb

Una ricerca condotta dell’Università di Wollongong in Australia riconosce in modo ufficiale le noci come salutari per il cuore. Lo studio dimostra come il loro consumo abbia benefici notevoli sulla salute cardiaca, come sui valori di colesterolo nel sangue. La ricerca che raccoglie i dati di oltre 150 studi ha confermato gli effetti favorevoli del consumo di noci sui fattori di rischio di malattie cardiache come il colesterolo totale, le lipoproteine a bassa densità (LDL) e il rapporto tra colesterolo LDL e lipoproteine ad alta densità (HDL), un indicatore chiave del rischio di malattie cardiache.

La ricercatrice Elizabeth Neale della Scuola di Medicina e Salute dell’Università stessa scrive sulla rivista Advances in Nutrition che la ricerca “combina i risultati di molti studi scientifici, dimostrando che il consumo di noci è associato alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari e coronariche, senza effetti negativi sul peso corporeo“. Neale aggiunge: “Lo studio conferma che le noci sono un alimento sano per il cuore, visti i benefici sui livelli di colesterolo nel sangue e sul rapporto tra colesterolo HDL e LDL nell’organismo, in quanto ha esaminato studi di controllo randomizzati, che assicurano il più alto livello di prove scientifiche. È quindi confermato come le noci offrono una delle fonti vegetali più elevate di Omega 3 e di antiossidanti, oltre a essere ricche di componenti bioattivi, tra cui polifenoli, carotenoidi, fitosteroli, fibre e minerali“.

Gli effetti benefici sulla salute delle noci

È inoltre dimostrato che il consumo regolare di una manciata di noci, pari a soli 30 g, è in grado di compensare gli effetti infiammatori dell’organismo, mantenendo sani i vasi sanguigni e le loro pareti e prevenendo così l’indurimento delle arterie. Le noci sono anche un’ottima scelta proteica per i vegetariani, in quanto sono una delle poche fonti di acidi grassi Omega 3 di origine vegetale, che contribuiscono a ridurre il colesterolo “cattivo” (LDL) e ad aumentare la produzione di colesterolo “buono” (HDL). Oltre alle loro proprietà antiossidanti, le noci sono anche ricche di grassi insaturi “buoni“, che aiutano a ridurre il colesterolo e, insieme alle fibre, fanno sentire sazi più a lungo, favorendo la gestione del peso.