Nucleare, Pichetto: “possiamo farcela con quello di quarta generazione, lavorare anche sulla fusione”

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ospite al Giffoni Film Festival, ha parlato di energia, in particolare del nucleare. “In Italia ci sono stati due referendum che hanno detto no al nucleare. Io personalmente li ho persi entrambi. L’Italia in questo ambito ha grande competenza e grandi conoscenze. Nei maggiori gruppi europei ci sono sempre ricercatori italiani. Su questo tema ora c’è una convergenza parlamentare e possiamo agire con un chiaro mandato politico”, ha detto Pichetto.

“Credo che non ci sia tempo per il nucleare di terza generazione, ma che possiamo farcela con quello di quarta che è pulito e più sicuro. Bisogna però lavorare anche sulla fusione. Non dimentichiamo come la richiesta di energia sia sempre in crescita e non bisogna condizionare con scelte ideologiche l’individuazione di fonti di energia pulita”, ha concluso il Ministro.