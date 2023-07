Numero record di macchie solari: il “maltempo” spaziale potrebbe creare in caos in orbita

MeteoWeb

Il Sole ha prodotto oltre 160 macchie solari a giugno, il numero mensile più alto in oltre 2 decenni. I dati confermano che l’attuale ciclo solare, il 25° dall’inizio delle registrazioni, sta aumentando di intensità a un ritmo molto più rapido di quanto previsto dalla NASA e dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), suscitando preoccupazioni per forti eventi meteo spaziali nei mesi e anni a venire.

Numero record di macchie solari

Mentre le agenzie spaziali hanno previsto un numero massimo mensile di macchie solari durante il massimo del 25° ciclo solare di circa 125, la stella è ora sulla rotta per raggiungere il picco a poco meno di 200 macchie solari mensili, e alcuni scienziati pensano che questo valore potrebbe essere raggiunto in un solo anno. “Il più alto numero medio mensile di macchie solari dal settembre 2002!” ha scritto su Twitter il fisico solare Keith Strong. “Il numero di macchie solari di giugno 2023 era 163,4, il valore più alto da oltre 20 anni“.

Domenica 2 luglio, una di queste macchie solari (le aree più scure e più fredde sulla superficie della stella che presentano campi magnetici densi e forti) ha prodotto un potente brillamento, un lampo energetico, che ha causato un temporaneo blackout radio nella parte occidentale Stati Uniti e nell’Oceano Pacifico, secondo Spaceweather.com. Tali eventi potrebbero diventare più comuni nel prossimo futuro quando il ciclo solare si avvicinerà al suo massimo.

Le conseguenze del “maltempo” spaziale

Contrariamente alle previsioni iniziali della NASA e del NOAA, questo massimo potrebbe diventare piuttosto problematico. Più macchie solari significano non solo più brillamenti ma anche più espulsioni di massa coronale, potenti eruzioni di particelle cariche che costituiscono il vento solare. Ciò può significare “maltempo spaziale” sulla Terra. Intense esplosioni di vento solare possono penetrare nel campo magnetico terrestre e sovraccaricare le particelle nell’atmosfera, innescando ipnotizzanti spettacoli aurorali ma causando anche seri problemi alle reti elettriche e ai satelliti nell’orbita terrestre.

Tom Berger, fisico solare e direttore dello Space Weather Technology Center presso l’Università del Colorado, Boulder, ha dichiarato a Space.com che dopo una grande tempesta solare che ha colpito la Terra nell’ottobre 2003, gli operatori satellitari hanno perso le tracce di centinaia di veicoli spaziale per diversi giorni. Ciò è accaduto a causa dell’aumento della densità del gas negli strati più alti dell’atmosfera che corrispondono alla regione dell’orbita terrestre bassa dove risiedono molti satelliti, così come la Stazione Spaziale Internazionale.

Poiché il gas in questa regione interagisce con il vento solare, l’atmosfera si “gonfia”, facendo sì che i satelliti debbano improvvisamente affrontare molta più resistenza di quanto non facciano in condizioni meteo spaziali nella norma.

“Nelle tempeste più grandi, gli errori nelle traiettorie orbitali diventano così grandi che, essenzialmente, il catalogo degli oggetti orbitali viene invalidato,” ha spiegato Berger a Space.com. “Gli oggetti possono trovarsi a decine di km di distanza dalle ultime posizioni individuate dal radar. Sono sostanzialmente persi e l’unica soluzione è ritrovarli con il radar“.

Gli esperti temono che a causa della crescita del numero di satelliti e frammenti di detriti spaziali che l’orbita terrestre bassa ha subito dall’ultima grave tempesta solare, una tale situazione potrebbe provocare un drammatico caos orbitale che potrebbe durare per settimane. Durante questo periodo, il rischio di pericolose collisioni con frammenti di detriti spaziali sarebbe eccezionalmente elevato, creando ulteriori rischi per gli operatori satellitari.

Vari operatori hanno già sperimentato i primi problemi meteorologici spaziali, tra cui SpaceX, che ha perso un lotto di 40 nuovi satelliti Starlink dopo averli lanciati durante quella che si pensava fosse solo una lieve tempesta solare. L’incidente avvenuto nel febbraio 2022 ha visto nuovissimi veicoli spaziali bruciare nell’atmosfera terrestre quando non è stato possibile aumentare le orbite dopo il lancio a causa della resistenza inaspettata. Anche l’Agenzia Spaziale Europea ha segnalato problemi lo scorso anno dopo che i suoi 3 satelliti Swarm, che studiano il campo magnetico del pianeta, hanno iniziato a perdere quota a un ritmo mai osservato prima. Gli operatori hanno dovuto utilizzare i propulsori dei veicoli spaziali per evitare che cadessero sulla Terra.

Durante gli eventi estremi, le particelle solari cariche possono persino danneggiare l’elettronica dei veicoli spaziali, interrompere i segnali GPS e mettere fuori uso le reti elettriche sulla Terra. Durante la tempesta solare più intensa della storia, l’evento Carrington del 1859, gli impiegati del telegrafo riferirono di scintille che uscivano dalle loro macchine, incendiando i documenti. L’interruzione dei servizi telegrafici in Europa e Nord America è durata diversi giorni.

Lo scienziato ricercatore di fisica solare della NASA Robert Leamon ha dichiarato a Space.com che le peggiori tempeste solari tendono ad arrivare durante la fase di declino dei cicli solari dispari. Alcuni anni difficili potrebbero quindi prospettarsi per gli operatori di veicoli spaziali. “Poiché il ciclo 25 è insolito, potremmo aspettarci che gli eventi più efficaci si verifichino dopo il massimo, nel 2025 e nel 2026,” ha affermato Leamon. “Questo perché i poli del Sole si capovolgono ogni 11 anni. Se il polo del Sole ha lo stesso orientamento rispetto ai poli della Terra può causare il maggior danno e il migliore abbinamento dal vento solare attraverso il campo magnetico terrestre“.

Fuochi d’artificio solari

Nel frattempo, i meteorologi spaziali continuano a monitorare la macchia solare che ha scatenato un potente brillamento ieri e molte altre macchie solari che si stanno formando. I meteorologi spaziali avvertono che la prossima settimana sono possibili più fuochi d’artificio solari. Finora, nessuna espulsione di massa coronale si sta dirigendo verso di noi, ma le aurore potrebbero ricevere una spinta dal vento solare ad alta velocità che fluisce da un buco coronale nel campo magnetico del Sole, ha spiegato in una nota il Met Office.