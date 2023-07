“Aspetto insolito” per Saturno nella nuova immagine di Webb | FOTO

MeteoWeb

La prima foto ufficiale di Saturno del James Webb Space Telescope (JWST) non ha deluso le aspettative. La NASA ha rilasciato una straordinaria immagine che mostra il pianeta con gli anelli sotto una luce completamente nuova. La foto, realizzata il 25 giugno dallo strumento NIRCam (Near-Infrared Camera), “affascina già i ricercatori“, hanno affermato i funzionari della NASA descrivendo l’immagine. “Saturno appare estremamente scuro a questa lunghezza d’onda infrarossa osservata dal telescopio, poiché il gas metano assorbe quasi tutta la luce solare che cade sull’atmosfera,” hanno spiegato gli studiosi. “Tuttavia, gli anelli ghiacciati rimangono relativamente luminosi, portando all’aspetto insolito di Saturno nell’immagine di Webb“.

Saturno, gli anelli e le lune

L’immagine è stata catturata durante una campagna di osservazione di Saturno di JWST della durata di 20 ore. Mentre gli anelli di Saturno rubano la scena nella nuova foto, si possono però scorgere anche Encelado, Dione e Teti, 3 delle 145 lune note di Saturno. Encelado è di particolare interesse per gli astrobiologi, perché si pensa che il satellite nasconda un oceano di acqua liquida sotto il suo guscio ghiacciato. La luna proietta parte della sua acqua sotterranea nello Spazio tramite geyser vicino al suo Polo sud, caratteristiche scoperte dalla sonda Cassini della NASA nel 2005 e osservate di recente dal telescopio Webb.

JWST è stato progettato per scrutare nel passato, fornendo agli astronomi uno scorcio sulle prime stelle e galassie dell’universo. Come mostra il nuovo scatto di Saturno, però, l’osservatorio può ritrarre anche oggetti molto più vicini a casa. In effetti, il telescopio da 10 miliardi di dollari ha anche scattato incredibili foto di Urano e ci ha regalato splendide vedute di Giove e delle sue aurore polari. Il suo lavoro, tra l’altro, è appena iniziato: è stato lanciato il 25 dicembre 2021 e ha iniziato le operazioni scientifiche la scorsa estate.