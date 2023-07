MeteoWeb

Nuovo blitz di Ultima generazione in piazza Duomo a Milano, dove lo scorso nove marzo gli attivisti ambientalisti avevano imbrattato la statua di Vittorio Emanuele II con una vernice gialla risultata poi non lavabile con una pulitura ordinaria. Questa volta ad essere presi di mira sono stati i cartelloni che proteggono la statua nelle fasi di pulitura. Sei attivisti sono stati bloccati dal nucleo Duomo della polizia locale.

E’ poi arrivata sul posto anche la Digos per portare in questura gli autori del blitz. “I lavori di ripulitura, pagati da un privato, hanno un costo di 28.950 euro; quelli per i danni degli eventi estremi delle ultime due settimane in Lombardia superano i 41 milioni di euro” hanno spiegato da Ultima generazione sottolineando che “il gesto vuole denunciare l’ipocrisia dei politici, la cui priorità è ripulire una statua per far tornare tutto come prima e nascondere la propria inettitudine”.