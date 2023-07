Nuovo record in Florida: catturato pitone birmano di quasi 6 metri e 122 kg | VIDEO

MeteoWeb

In Florida è stato ritrovato un pitone birmano con una lunghezza di 5,79 metri. Si tratta del più grande mai osservato fino ad oggi secondo un’associazione locale che considera questa specie particolarmente invasiva. Questa scoperta è stata fatta da Jake Waleri, 22enne di Miami: l’esemplare è stato localizzato lunedì 70 km a ovest di Miami nella Big Cypress National Preserve durante una spedizione volta a frenare l’avanzata di questi serpenti invasivi, tra i più grandi al mondo.

Il ragazzo ha postato su Instagram un video in cui si vede un cacciatore dilettante che tira il pitone per la coda sul ciglio di una strada, prima di sottometterlo con l’aiuto di un altro uomo. L’animale catturato pesa 120 libbre ed è stato portato alla Conservancy of Southwest Florida, un’organizzazione ambientalista che studia i pitoni birmani.

“Avevamo la sensazione che questi serpenti potessero essere così grandi e ora ne abbiamo la prova“, ha detto il biologo del centro Ian Easterling, definendo la dimensione del pitone un record. Nel 2020 in Florida è stato catturato un pitone birmano di 5,71 metri. Il pitone birmano, portato dal sud-est asiatico alla fine del secolo scorso, ha trovato un ecosistema perfetto per riprodursi nelle Everglades, una vasta zona umida subtropicale nel sud della penisola. Questo serpente costrittore non ha predatori naturali e si nutre di altri rettili, uccelli e mammiferi come i procioni.