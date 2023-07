L’ultimo conto alla rovescia: oggi il viaggio finale del razzo europeo Ariane 5

MeteoWeb

Il lanciatore Ariane 5 è stato trasportato sulla piattaforma di lancio ieri presso il Centro spaziale in Guyana francese, lo spazioporto europeo sudamericano. Ariane 5, che per anni è stato il principale lanciatore di satelliti commerciali al mondo, oggi volerà per l’ultima volta, trasportando un satellite militare francese e un veicolo spaziale test per la tecnologia delle comunicazioni per la Germania.

Il payload di Ariane 5

Il decollo di questa missione finale, denominata VA261, è previsto all’apertura di una finestra di lancio di 95 minuti che si apre alle 18:30 ora di Kourou (21:30 UTC, 23:30 ora italiana). Trasporterà i satelliti Heinrich-Hertz e Syracuse 4B in un’orbita di trasferimento geostazionario. Il Syracuse 4B, costruito da Airbus, trasmetterà comunicazioni sicure tra aerei militari francesi, veicoli terrestri e navi militari, compresi i sottomarini. È stato costruito da un consorzio industriale formato da Thales Alenia Space e Airbus Defence and Space. Il satellite Heinrich Hertz, costruito da OHB, testerà nuove tecnologie di comunicazione in una missione finanziata dall’agenzia spaziale tedesca. Il veicolo spaziale è dotato di processori a bordo che possono essere riprogrammati per utilizzare nuovi protocolli di comunicazione man mano che vengono sviluppati.

L’ultima missione e l’accesso europeo allo Spazio

Quest’ultima missione sarà la 117ª per Ariane 5 da quando è stato introdotto nel 1996. Il razzo europeo, commercializzato da Arianespace, un tempo dominava nel settore dei lanci commerciali, ma i servizi di lancio a basso costo di SpaceX di Elon Musk lo hanno spodestato.

Il ritiro di Ariane 5 lascerà per ora l’Europa senza un proprio accesso indipendente allo Spazio. Il lancio inaugurale del nuovo veicolo Ariane 6 non è previsto fino al 2024, anni dopo il previsto, e il piccolo lanciatore di satelliti Vega C è stato messo a terra dopo un guasto nel dicembre 2022. Inoltre, l’invasione russa dell’Ucraina ha posto fine a una collaborazione che prevedeva lanci di razzi Soyuz dallo spazioporto europeo della Guyana francese.