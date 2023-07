Olanda, stabilito il record di autonomia con un’auto a idrogeno

MeteoWeb

Guidare un’auto a idrogeno per 2.488,4 chilometri in tre giorni senza fare rifornimento, impiegando solo un chilo di idrogeno. È il nuovo record stabilito dagli studenti della Delft University of Technology nei Paesi Bassi e riconosciuto dal Guinness World Records. L’auto è stata progettata dall’Eco-Runner Team Delft dell’ateneo olandese, una squadra di 24 studenti, che ha passato un anno a progettare, costruire, collaudare quello che speravano sarebbe stato il veicolo a idrogeno più efficiente al mondo.

Il risultato è un’auto, presentata per la prima volta lo scorso maggio, compatta, leggera ed aerodinamicamente efficiente alimentata a idrogeno. Per ridurre al minimo il peso dell’auto, gli studenti hanno optato per la costruzione di alcune parti tipicamente realizzate in acciaio utilizzando invece fibra di carbonio. Di conseguenza, l’auto pesa solo 72 chilogrammi e può raggiungere una velocità massima di 45 chilometri all’ora.