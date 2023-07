Maltempo Lombardia, violento nubifragio a Sospiro: strade allagate e alberi abbattuti

MeteoWeb

Un violento nubifragio ha colpito dopo la mezzanotte Sospiro, nel Cremonese. Per quasi un’ora pioggia torrenziale, forte vento e anche grandine si sono abbattuti sulla località e sulle sue frazioni. A livello pluviometrico nella zona segnaliamo: 44mm a Casalmaggiore, 19mm a San Giovanni in Croce e Isola Pescaroli.

Effetti di questo maltempo sono state strade allagate, rami e alberi caduti sulle strade a Sospiro. Nella frazione di Longardore via Casaletto è stata chiusa precauzionalmente per il crollo di un palo del telefono. A risolvere le criticità sono intervenuti Protezione Civile e Vigili del Fuoco, il cui lavoro è andato avanti per gran parte della notte.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: