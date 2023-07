Terza ondata di caldo in Spagna: allerta in 12 delle 17 regioni, oggi picchi di +45°C

MeteoWeb

Terza ondata di caldo in Spagna, dove il Servizio meteorologico nazionale (Aemet) ha dichiarato l’allarme in 12 delle 17 comunità autonome del Paese. La seconda ondata di caldo – con temperature fino a +45°C – si era conclusa giovedì scorso. A Madrid si sono registrati +39°C all’ombra e le temperature record – che nei giorni scorsi avevano interessato in particolare Andalusia ed alcune zone della Catalogna e dell’Andalusia – si estenderanno fino a Maiorca. In gran parte della penisola, oggi registrate temperature fra i +38°C e i +43°C, con picchi di +45°C ad Andujar, +44°C a Cordoba e Granada.

Domani, l’allerta diventerà rossa in tre regioni del nord-est – Aragona, Catalogna e isola di Maiorca alle Baleari – con temperature in media di 10-15°C oltre la norma. L’Aemet avverte che il caldo intenso durerà fino a mercoledì, per poi cedere il passo giovedì a temperature più vicine alle medie stagionali.

Sull’isola di Palma, alle Canarie, i roghi alimentati dal caldo africano hanno già divorato 4.000 ettari nel fine settimana.