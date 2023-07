Ondate di calore, Battaglia: “anche l’EPA ha fornito un grafico contraffatto”

MeteoWeb

Il Professore Franco Battaglia ha scritto un articolo molto importante sul giornale “La Verità” affermando: “[…] La panzana dell’emergenza climatica – di cui credono, fino alle lacrime a quanto pare, solo Sergio Mattarella e Gilberto Pichetto Fratin -, ha raggiunto dimensioni così faraoniche che non è difficile scoprire altri vero-falso, e con una frequenza tale che potremmo farci una rubrica quotidiana. Eccone un altro. La questione delle ondate di calore più frequenti, più lunghe, più intense, più tutto e di sempre insomma, riguarda l’intero pianeta. Le stesse notizie sono diffuse urbi e orbi dalle singole agenzie di stampa di ogni singolo Paese del mondo e, naturalmente, per gli USA le ha diffuse l’Agenzia dell’Ambiente americana, altrimenti nota come EPA, la quale pubblica la seguente tabella“.

Il Professore Battaglia ha aggiunto sul suo articolo su “La Verità“: “Delle ondate di calore gli istogrammi riportano la frequenza, cioè il numero medio delle ondate di calore nel corso dell’anno; la durata media, in giorni; la durata stagionale, cioè il numero di giorni tra la prima e l’ultima ondata di calore dell’anno; l’intensità, cioè la temperatura durante le ondate di calore al di sopra della soglia media locale. Un occhio disattento come quello di Mattarella o di Pichetto Fratin vede che nel corso degli ultimi 60 anni la frequenza e la durata stagionale delle ondate di calore sono triplicate, la durata delle singole ondate è aumentata di un terzo e la loro intensità è aumentata di un quarto“.

Il grafico si limita agli ultimi 60 anni

Il Professore Battaglia ha proseguito sottolineando: “La figura è falsa perché limitata ai soli ultimi 60 anni, è una verità a metà, che è la migliore della falsità […]. La figura vera è quella che estende l’analisi negli ultimi 130 anni. La figura riporta l’indice delle ondate di calore in America negli anni 1890-2022. Un indice pari a 0,2, per esempio potrebbe significare o che il 20% del territorio USA ha patito almeno un’ondata di calore, oppure che il 10% del territorio USA ha patito due ondate di calore, e così via. I picchi di ondate di calore nel anni 1930-40 sono più evidenti e la stessa EPA, in un angolo nascosto dei propri rapporti, scrive che le ondate di calore negli anni Trenta rimangono le più severe della storia americana mai registrati.”

Il professore Battaglia ha concluso nel suo articolo su “La Verità“: “Cosicché, opportunamente sopprimendo la parte di dati precedenti al 1960 si crea l’illusione ottica voluta. La menzogna è servita: signor presidente Sergio Mattarella, signor Ministro Gilberto Pichetto-Fratin, forse è il caso di svegliarsi e smetterla di frignare“.