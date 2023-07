Operaia forestale colta da malore sull’Etna: interviene il Soccorso Alpino

MeteoWeb

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, allertati dalla Centrale Operativa del 118, nella tarda mattinata di sabato 22 luglio sono intervenuti per il recupero di un’operaia forestale colta da malore in zona Palomba – Zucco Nero, nel territorio di Castiglione di Sicilia sul versante nord-orientale dell’Etna. L’operaia, che si trovava in una zona montuosa impervia, distante dalle strade asfaltate, è stata raggiunta dalle squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, che, valutate le sue condizioni, hanno provveduto con i mezzi fuoristrada a trasportarla rapidamente a valle, fuori dalla zona boschiva.

Lungo il percorso sterrato, uno degli operatori sanitari del 118 intervenuti sul posto, che nel frattempo era stato accompagnato nel primo tratto del sentiero, è stato preso a bordo dai tecnici del CNSAS per il monitoraggio dello stato di salute della donna fino all’arrivo sulla strada asfaltata, dove ad attendere era presente un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione della malcapitata. Presente sul posto il SAGF della Guardia di Finanza.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è allertabile chiamando il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 e specificando che si richiede un intervento di soccorso in ambiente montano o impervio. L’operatore del NUE112, applicando la “Procedura operativa ambienti montani ed impervi” trasferirà la chiamata alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare immediatamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).