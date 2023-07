Ordigno bellico nel Torinese, il 23 luglio la bonifica

MeteoWeb

La Prefettura di Torino ha fissato per domenica 23 luglio le procedure di bonifica del residuato bellico rinvenuto nei giorni scorsi a Chivasso, da parte del 33° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. Si tratta di una bomba della II Guerra Mondiale, rinvenuta lo scorso 6 luglio nel corso dei lavori che l’Agenzia Interregionale per il fiume Po sta eseguendo per le difese spondali del torrente Orco, all’altezza di via Marie Curie a Chivasso.

Le operazioni inizieranno alle 05:45 e dureranno circa 3 o 4 ore. Verranno evacuati i residenti nel raggio di 750 metri dal luogo del ritrovamento a partire dalle 4 del mattino. L’ordigno sarà poi trasportato a Ciriè e fatto brillare lunedì 24 luglio.