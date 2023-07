Orrore a Messina, cavallo muore misteriosamente all’alba in strada: immagini sconvolgenti

MeteoWeb

Un cavallo è morto questa mattina all’alba (tra le 05:00 e le 06:00) in via Catania a Messina, all’incrocio con via Salandra. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della polizia (sul posto anche gli agenti della Scientifica), l’animale, che era agganciato ad un calesse, si è imbizzarrito schiantandosi contro un muro. La persona che si trovava sul calesse è rimasta illesa. Il cavallo è stramazzato sul selciato in una pozza di sangue.

Saranno visionate le immagini riprese dalle telecamere in funzione e non è escluso che possa essersi trattato di un incidente durante una corsa di cavalli, una pratica molto frequente nella città siciliana dello Stretto.