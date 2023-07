Orsi M49 e M57: il GIP manda in archivio le accuse a Fugatti

MeteoWeb

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dei dirigenti competenti in materia di grandi carnivori e del veterinario provinciale sulla cattura e la custodia degli orsi M49 e M57 nell’area faunistica del Casteller.

I due esemplari problematici – M49 e’ ancora al Casteller mentre M57 e’ stato trasferito in un parco faunistico in Ungheria – erano stati prelevati dal Corpo forestale trentino nel 2020. Come ha scritto il gip, “la legittimita’ dei provvedimenti (cattura e custodia, ndr) e’ suffragata dalla pericolosita’ di entrambi gli animali”.

Fugatti ha cosi’ commentato l’archiviazione: “C’e’ soddisfazione, perche’ viene riconosciuta la correttezza dell’azione dell’amministrazione provinciale nella gestione di una situazione complessa, che vede impegnate molte professionalita’ con l’obiettivo di dare risposta alle comprensibili preoccupazioni da parte della comunita’ locale”.