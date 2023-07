Orsi: dalla Romania l’ok per il trasferimento di JJ4

MeteoWeb

L’autorita’ governativa della Romania, ‘Accademia Romena Commissione per la protezione dei monumenti naturali’, ha comunicato al Ministero dell’ambiente italiano di aver rilasciato l’autorizzazione al trasferimento dell’orsa ‘Jj4’ presso il Libearty Bear Sanctuary di Zarnesti. A darne comunicazione la Lega Anti Vivisezione (Lav). L’orsa ‘Jj4′ e’ stata ritenuta responsabile di aver ferito mortalmente Andrea Papi di 26 anni nel pomeriggio del 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole in Trentino.

Il documento dell’autorita’ romena e’ del 26 giugno scorso a seguito della richiesta di autorizzazione inviata dal Ministero dell’ambiente italiano del 9 giugno circa la ricollocazione del plantigrado che e’ minacciato dal decreto di abbattimento, sospeso dal Tar di Trento, del governatore trentino Maurizio Fugatti.