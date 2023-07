Orso semina il panico in un campo scout nell’Aquilano: 12enni si rifugiano in auto

MeteoWeb

L’incursione da parte di un orso in cerca di cibo in un campo scout ha generato il fuggi fuggi generale. È accaduto nel piccolo Comune di Lecce dei Marsi, nell’Aquilano. Protagonisti della disavventura sono stati gli scout del campo “La Guardia” che erano posizionati con le loro tende al di fuori dai confini del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’orso è stato attratto dal deposito dei viveri, creando panico tra i giovani scout, tutti 12enni, romani, che sono fuggiti alla vista del plantigrado, rifugiandosi con gli adulti nelle automobili. Sul posto sono arrivati i Carabinieri forestali che hanno messo in sicurezza i ragazzi ed allontanato l’animale.