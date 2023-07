Pakistan: oltre 14mila evacuati da villaggi colpiti da alluvione

MeteoWeb

I soccorritori in barca hanno evacuato 14.000 persone negli ultimi giorni dai villaggi nel Pakistan orientale colpiti da un’alluvione. Le piogge monsoniche hanno iniziato a colpire il Pakistan alla fine di giugno e da allora almeno 91 persone sono morte in incidenti legati al maltempo in tutto il Paese. Le evacuazioni sono iniziate nei primi giorni di questa settimana dopo che la vicina India ha deviato le acque delle dighe nel fiume Ravi, che scorre dall’India al Pakistan.

Anche il fiume Sutlej, straripando, ha inondato villaggi in varie parti della provincia. Secondo l’agenzia meteorologica nazionale, le piogge continueranno a colpire le province sudoccidentali del Baluchistan e quelle meridionali del Sindh, dove la scorsa estate migliaia di persone sono morte a causa delle inondazioni. Le inondazioni hanno colpito 33 milioni di persone e ucciso 1.739 persone in Pakistan. Hanno inoltre causato danni per 30 miliardi di dollari all’economia del Paese. La stagione dei monsoni è iniziata a luglio e continuerà fino a settembre.