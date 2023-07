Palau: soccorso turista cremonese caduto dagli scogli

MeteoWeb

A Palau i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena hanno soccorso alle 22.20 un turista cremonese di 75 anni, che si trovava lì in vacanza. L’uomo è scivolato, mentre stava camminando su un sentiero scosceso che percorre una scogliera nella località di Monte Iacheddu, in Costa Serena nel comune di Palau. Fortunatamente, la caduta ha provocato solo delle escoriazioni alle gambe ed è stato trasportato con la barella spinale fino alla strada e condotto in ospedale con un’ambulanza del 118. I medici hanno constatato che le sue condizioni di salute sono buone.