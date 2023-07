Pavia: focolaio di aviaria in un’azienda agricola

MeteoWeb

Nella provincia di Pavia è scattato l’allarme per l’aviaria. Un’azienda agrovenatoria di Corteolona (Pavia) è stata interessata da un focolaio dell’influenza, sottotipo H5N1, fortemente patogena. Lo ha reso noto il quotidiano “La Provincia pavese“. Centinaia di anatre e fagiani che sono stati contagiati dovranno essere abbattuti e successivamente smaltiti da ditte specializzate. E’ stato stabilito da Ats Pavia,in seguito ai risultati delle analisi effettuate all‘Istituto Zooprofilattico, che hanno confermato la positività all’aviaria. E’ stato anche stabilita una zona di protezione di 3 km attorno all’azienda dove si è manifestato il focolaio ed un’area di sorveglianza nel raggio di dieci chilometri.