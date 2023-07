Per il caldo le borracce sono la scelta Green, ma occhio ai germi

MeteoWeb

Borracce compagne inseparabili in questi giorni di gran caldo, per avere sempre con sé acqua o altre bevande con cui idratarsi rispettando l’ambiente. Sempre più italiani le preferiscono alla plastica usa e getta delle bottigliette. Attenzione ai germi, però: la bottiglia riciclabile si presta notevolmente alla crescita di ospiti indesiderati come batteri patogeni pericolosi per la salute. Per una corretta ‘manutenzione’ l’Università Cattolica, campus di Roma, insieme all’Istituto superiore di sanità, ha redatto un vademecum dedicato agli amanti della borraccia, con 8 regole per bere in sicurezza.

Le borracce, amiche dell’ambiente, possono infatti diventare nemiche della salute. Diversi studi indicano che tutti i contenitori che entrano in contatto con l’ambiente e con la nostra bocca, in oltre un caso su due (58%), senza adeguata manutenzione, vengono contaminati da germi, che possono essere pericolosi soprattutto per persone fragili, debilitate e immunodepresse.

“Se non si esegue una corretta gestione, manutenzione e pulizia/disinfezione periodica della borraccia – avverte Umberto Moscato, associato di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica – sono preminenti le contaminazioni da miceti opportunisti o alghe (per esempio Sarocladium kiliense, Acremonium sclerotigenum/egyptiacum, Aspergillus jensenii, Bisifusarium biseptatum, solo per citarne alcuni) che sebbene infettino prevalentemente anziani o immunodepressi, co-circolando con altri microrganismi e virus possono contagiare anche soggetti apparentemente giovani e sani. Non sono rare, poi, le contaminazioni ad esempio da Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae o di Norovirus”.

Per evitare rischi igienici, ecco 8 regole per il corretto utilizzo: Non riempire troppo la borraccia, prevedendo una quantità che sarà consumata entro le 24 ore Sciacquarla prima di riempirla Evitare l’uso promiscuo Lavare regolarmente la borraccia Lavare periodicamente le guarnizioni del tappo Utilizzare acqua calda e bicarbonato come soluzione agli odori Sostituire la borraccia quando è deteriorata Adottare buone pratiche per il rispetto dell’ambiente e cercare di ‘allungare la vita’ della propria borraccia. (Mad/Adnkronos Salute)