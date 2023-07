I pericoli e gli svantaggi delle batterie nella transizione energetica

MeteoWeb

Ci sono alcuni punti chiari e indiscutibili riguardo il movimento “Net Zero”, ossia quello che vorrebbe portare le economie del mondo ad eliminare le emissioni da combustili fossili. Il fatto numero uno è che la politica “Net Zero” costerà una fortuna. Il fatto numero due è che se gli investimenti nell’eolico e nel solare intermittenti non fornissero rendimenti significativi, nessuno vi investirebbe in essi. Il fatto numero tre è che i generatori intermittenti e inaffidabili forniranno sempre elettricità intermittente e inaffidabile. Con queste premesse, in un articolo pubblicato su “Spectator Australia”, viene affrontato il tema delle batterie. Al centro della transizione energetica, le batterie sono dispositivi di archiviazione, “non una sorta di macchina a moto perpetuo che non rispetta le leggi della fisica. Devono essere ricaricate dopo l’uso, presentano rischi di incendio di cui la maggior parte delle persone credo non sia a conoscenza e sono molto, molto costose”, si legge nell’articolo a firma di Keith Pitt.

Parlando di archiviazione, “una batteria da 2,4 chilowattora potrebbe far funzionare il bollitore a ebollizione rapida per un’ora, o potenzialmente l’asciugatrice e il bollitore a ebollizione rapida contemporaneamente per 30 minuti. Supponendo che fosse completamente carica e che potrebbe funzionare fino a quando non è completamente esaurita”, riporta l‘articolo, ma “se domani piove o non c’è vento, la probabilità che il tuo sistema di batterie si ricarichi completamente mentre si spera che i tuoi generatori intermittenti forniscano elettricità alla tua famiglia, è bassa”. Se le condizioni meteo sono particolarmente sfavorevoli per un lungo periodo di tempo, il problema ovviamente non può che peggiorare.

“Le batterie, in particolare le batterie a base di litio, si surriscaldano. In effetti sono così calde che i servizi di emergenza in tutto il Paese hanno procedure speciali su come gestirle e sono preoccupati”, scrive Pitt, che cita l’intervista con l’ABC a febbraio 2023 del Professore di elettrochimica Paul Christensen, dell’Università di Newcastle, nel Regno Unito. “Non fraintendetemi, sono un grande, grande fan delle batterie agli ioni di litio. Ma credo che siano penetrate molto più velocemente a tutti i livelli della nostra società rispetto alla nostra comprensione dei rischi. Quello che la gente aveva riferito come fumo era in realtà una nuvola di vapore espulsa dalle batterie agli ioni di litio, che è esplosiva, oltre che tossica. Se quella nuvola di vapore si accende immediatamente, si hanno lunghe fiamme simili a razzi, a 1.000°C”, aveva detto Christensen.

Non c’è da meravigliarsi, dunque, se servizi di emergenza e primi soccorritori hanno crescenti preoccupazioni al riguardo. Il Fire and Rescue New South Wales fornisce questi consigli sul proprio sito web per i veicoli elettrici: “tenersi a distanza dal veicolo e avvertire i passanti di mantenersi a distanza di sicurezza (almeno 30 metri), anche in assenza di fumo, vapori o fiamme visibili. Un veicolo elettrico che è stato coinvolto in una collisione, un incendio o è stato sommerso, deve essere trattato con cautela in quanto il pacco batteria ad alta tensione potrebbe essere compromesso. Le batterie dei veicoli elettrici danneggiate possono incendiarsi ore, giorni o addirittura settimane dopo l’incidente iniziale”.

“Se le batterie a casa e i veicoli elettrici fanno per te, se puoi permetterteli e se si adattano al tuo stile di vita, fai pure. Ma per favore prendi decisioni informate”, scrive ancora Pitt nel suo articolo. “A mio avviso è solo una questione di tempo prima che vengano istituiti standard più onerosi, soprattutto per affrontare il rischio di incendio. È solo una questione di tempo prima che saranno necessari enormi aggiornamenti nella rete elettrica per far fronte all’aumento della domanda. È solo una questione di tempo prima che lo smaltimento diventi regolamentato e le spese vengano addebitate al consumatore. È solo una questione di tempo prima che ci siano più incendi e feriti associati a questa tecnologia in via di sviluppo”, scrive ancora Pitt, sottolineando l’importanza che rivestono la fisica, l’ingegneria, l’analisi dei rischi e la riduzione al minimo dell’impatto ambientale quando si parla di emissioni zero e transizione energetica.

“E che si tratti di turbine eoliche, pannelli solari, batterie al litio o veicoli elettrici, hanno tutti una durata di progettazione e devono essere smaltiti a fine vita. Cosa diavolo ci faremo con tutto questo? Si prevede che le pale delle turbine eoliche creeranno circa 43 milioni di tonnellate di rifiuti entro il 2050 in tutto il mondo. Solo le pale. Senza contare i milioni di pannelli solari e le decine di migliaia, che diventano milioni, di batterie. Mi viene spesso chiesto del tempo di decadimento delle scorie radioattive dei reattori nucleari che producono elettricità di base in tutto il mondo. In America, generalmente utilizzando la vecchia tecnologia nucleare, la loro flotta nucleare fornisce elettricità a 70 milioni di persone all’anno. E produce abbastanza rifiuti da riempire la metà di una piscina olimpionica all’anno. Qualunque sia il tempo di decadimento di quei rifiuti, posso garantirvi che è inferiore al tempo di decadimento di metalli pesanti, fibra di carbonio, litio e tutto ciò che entra in quelli che vengono erroneamente chiamati generatori rinnovabili. Perché i prodotti di scarto dell’eolico e del solare intermittenti durano per sempre”, conclude Keith Pitt.