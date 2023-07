Sicilia, elicottero antincendio ha un’avaria: pilota in ospedale dopo un atterraggio d’emergenza

MeteoWeb

Paura per un elicottero della Forestale, impegnato nelle operazioni di spegnimento delle fiamme nella riserva di Pantalica, nel Siracusano, che nel pomeriggio di oggi non rispondeva alla radio. Il velivolo stava sorvolando l’area di Sortino, nella parte della riserva in cui da stamane si è originato l’incendio. Delle ricerche dell’elicottero, a bordo del quale c’era solo il pilota, si stavano occupando le forze dell’ordine del Siracusano. Sul posto anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Siracusa, il colonnello Gabriele Barecchia.

Il pilota dell’elicottero “Falco 8”, Gianfranco Gurrisi, è stato trovato nei pressi della riserva di Pantalica, dagli uomini del corpo Forestale della Regione Siciliana guidati dall’ispettore Filadelfo Brogna. “L’importante è che sia vivo – spiega l’assessore regionale al territorio, Elena Pagana -. È in macchina con l’ispettore del Corpo Forestale. A quanto pare il velivolo ha avuto un’avaria ma lui è riuscito ad atterrare bene. Di questo sono felice. Soprattutto dopo giorni come questi in cui il sistema ha dovuto lavorare sotto uno stress pazzesco e senza sosta, non si è fermato nessuno un attimo. Dovremmo prestare attenzione al valore che c’è negli operatori che combattono in questi momenti“.

“Il pilota dell’elicottero del servizio antincendio, in forza al Corpo forestale della Regione Siciliana, di cui non si avevano più notizie, è vivo ed è già stato localizzato in prossimità della riserva di Pantalica nel Siracusano. L’uomo è ferito e i mezzi di soccorso, che lo hanno raggiunto, lo stanno trasferendo in una vicina struttura sanitaria. Ne ho avuto conferma dal dirigente generale del Corpo forestale della Regione, Giuseppe Battaglia”, ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Il vicepremier Antonio Tajani in conferenza stampa dopo il Cdm ha aggiunto che il pilota “si trova in ospedale in condizioni non gravi”.