Pesci neon tetra: ecco come riescono a mantenere la distanza sociale | FOTO e VIDEO

Secondo un articolo pubblicato questa settimana su Scientific Reports, i branchi di pesci neon tetra (Paracheirodon innesi) usano la coda per evacuare attraverso spazi stretti senza creare ingorghi o scontrarsi. Il moto collettivo degli animali è uno dei fenomeni più affascinanti osservati in natura: nello stormo degli uccelli, nelle mandrie degli animali, nelle colonie di formiche e nei branchi di pesci. Il movimento collettivo può essere guidato da un istinto gregario di foraggio o dal desiderio di accoppiamento o può essere provocato da una situazione di panico. Con gli esseri umani, per esempio, i movimenti della folla possono avere conseguenze drammatiche, e in alcuni casi provocare addirittura la morte. Lo scenario peggiore è la fuga attraverso un passaggio stretto in circostanze di vita o di morte.

Questa situazione è stata ampiamente studiata e simulata con l’obiettivo pratico di migliorare l’efficienza di fuga in situazioni di vita reale. Aurélie Dupont e colleghi hanno osservato l’evacuazione di pesci neon tetra in gruppi di 30 esemplari, attraverso una stretta apertura in un serbatoio, che variava di diametro da 1,5 a 4 centimetri. Si consideri che un pesce neon tetra misura circa 0,5 centimetri di larghezza e 3 centimetri di lunghezza.

Il comportamento dei pesci neon tetra

Gli autori dello studio hanno osservato durante l’esperimento che i pesci neon tetra sono in grado di evacuare a ritmi più veloci attraverso le aperture più grandi rispetto alle aperture più piccole, ma riescono a farlo a ritmo costante, ad eccezione degli ultimi pesci di ogni gruppo, che tendono ad uscire più lentamente. Anche se i pesci si riunivano intorno ad aperture di tutte le dimensioni prima di attraversarle, gli esperti non hanno osservato il contatto fisico durante l’evacuazione dei pesci. Le conclusioni dello studio indicano che i pesci neon tetra possono aspettare o fare la fila prima di evacuare attraverso aperture strette, al fine di mantenere la distanza sociale preferita ed evitare di creare intasamenti.

Questo comportamento è simile a quello che è stato osservato in studi precedenti durante l’evacuazione delle formiche, ma è in contrasto con quello accade nei branchi di pecore e nelle folle umane, dove spesso si verifica l’ingorgo. I ricercatori suggeriscono che i comportamenti dei pesci in generale possono riflettere i comportamenti dei gruppi di pesce neon tetra selvatica che passano tra le rocce nei fiumi e propongono che le loro scoperte possano essere utilizzate nello sviluppo di robot da utilizzare in situazioni di emergente, nonché nei metodi di gestione del traffico per auto autonome e per la folla umana.

