Piogge monsoniche in India, a Delhi mai così tanta pioggia a luglio da almeno 40 anni: almeno 15 vittime | FOTO e VIDEO

Le piogge monsoniche si stanno abbattendo su molti stati dell’India, provocando morte e distruzione. Nuova Delhi ha registrato la maggior quantità di precipitazioni da decenni. Le strade in diverse parti della capitale sono state sommerse da acque alte fino alle ginocchia dopo che sulla città è caduta la maggiore precipitazione in un solo giorno a luglio in 40 anni. In vista di almeno altro giorno di forti precipitazioni, le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole a Nuova Delhi per lunedì 10 luglio.

L’agenzia di stampa Pti ha riferito che 15 persone sono morte nelle ultime 24 ore in sei stati dell’India settentrionale a causa delle piogge monsoniche. Sei vittime si sono registrate solo nell’Himachal Pradesh, dove le frane hanno bloccato circa 700 strade, ha spiegato un funzionario della gestione dei disastri.

Monsoni in India, auto trascinate via dall'acqua nell'Himachal Pradesh

Piogge monsoniche in India, località sott'acqua

