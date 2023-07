Piogge monsoniche nel Nord dell’India: il bilancio sale a 22 morti

MeteoWeb

È salito a 22 il numero delle vittime provocate dalle piogge monsoniche che stanno assediando dal fine settimana il Nord dell’India, determinando gravi allagamenti e frane negli Stati dell’Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu e Kashmir e Punjab: lo riporta Times of India. Secondo l’India Meteorological Department, la capitale Delhi ha registrato negli ultimi 2 giorni il 112% di pioggia rispetto alla media stagionale. In molte aree della città, le strade si sono trasformate in fiumi, con l’acqua che arrivava all’altezza del ginocchio. Nella giornata di ieri sono caduti 153 mm, la precipitazione più intensa da 40 anni. Il Dipartimento Meteorologico prevede ulteriori forti precipitazioni nella medesima area nei prossimi giorni.