Piogge torrenziali in Corea del Sud: 7 morti e 3 dispersi

Dopo le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Corea del Sud negli ultimi tre giorni sono morte sette persone e tre risultano ad oggi disperse negli ultimi tre giorni. L’irruenza delle precipitazioni ha costretto migliaia di residenti a evacuare a causa dell’allarme per lo straripamento di una diga. Oltre 6.400 residenti della contea centrale di Goesan sono stati evacuati questa mattina, quando la diga di Goesan ha iniziato a tracimare a causa delle forti piogge, sommergendo i villaggi a valle. Le sette vittime sono state investite da frane o si trovavano all’interno di edifici crollati, mentre due dei dispersi sono stati spazzati via dalle inondazioni in una valle della provincia di North Gyeongsang, ha dichiarato il ministero degli Interni.