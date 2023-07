Poliziotta 29enne muore per un malore improvviso: “non aveva nulla, aveva fatto 3 dosi di vaccino” | VIDEO

MeteoWeb

Dolore e sgomento a Mirto Crosia, nel Cosentino, per la morte di Raffaella De Luca, consigliera comunale di soli 29 anni e poliziotta in servizio nella Questura di Crotone, morta improvvisamente nella sua abitazione il 30 giugno scorso. Probabilmente, a causare la morte di Raffaella è stato un infarto. Sulla morte della consigliera comunale, sposata e con un figlio di 7 mesi, ha avviato un’inchiesta la Procura della Repubblica di Castrovillari e le relative indagini sono state delegate ai Carabinieri del Nucleo territoriale di Corigliano Rossano. Il magistrato al quale è stata affidata l’inchiesta ha disposto l’autopsia sul corpo della donna.

Gli investigatori stanno accertando la veridicità del racconto fornito da alcuni conoscenti di Raffaella De Luca, secondo il quale la giovane nei giorni scorsi, a causa di un malore, si era recata nell’ospedale di Rossano. I sanitari, dopo averla sottoposta a visita, ne avrebbero però disposto le dimissioni.

Dalla giornalista Raffaella Regoli vengono resi noti altri retroscena sulla tragica morte di Raffaella De Luca. In un video postato sui social il 30 giugno, giorno in cui la giovane è venuta a mancare, Regoli sottolinea come la poliziotta sia stata trovata “riversa nel bagno” dopo un “malore improvviso”. “Non aveva nulla, aveva fatto tre dosi di vaccino: 2 AstraZeneca e uno a mRNA. La scienza ci deve dare delle risposte. Vogliamo risposte”, afferma con convinzione Regoli.

Poliziotta 29enne muore per un malore improvviso: "non aveva nulla, aveva fatto 3 dosi di vaccino”