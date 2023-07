Ponte sullo Stretto, Salini: “un sogno per gli italiani, opere al via a marzo”

MeteoWeb

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è un sogno per gli italiani che deve essere realizzato. Dobbiamo riuscire a fare in modo che queste grandi opere non siano solamente sfida sul terreno politico“, ora “c’è una legge dello Stato che dice che il Ponte si deve fare e va rispettata“: è quanto ha affermato Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, a margine dell’inaugurazione a Milano della fermata San Babila della M4, linea metropolitana realizzata da un consorzio guidato da Webuild. “Spero di poter dire al Ministro che siamo pronti per marzo a iniziare le opere“. “Oggi dobbiamo dare il nostro contributo come Webuild, perché è previsto che Eurolink, un consorzio a cui noi partecipiamo, rinegozi il contratto aggiornando il progetto. Noi abbiamo già cominciato“.

“Dobbiamo riuscire a fare sì che queste grandi opere non siano solo sfide di terreno politico ma diventino invece vita per i cittadini, futuro per i ragazzi e capacità di attrarre talenti e far vedere al mondo che abbiamo tecnologia in grado di sfidare anche i limiti che ci sono oggi per costruire nel mondo e portarci presto a questa capacità che abbiamo avuto in passato di essere leader nelle infrastrutture: abbiamo insegnato al mondo a costruire le strade, bisogna solo ricordare ai romani che cosa sono stati nel mondo, e come hanno esportato civiltà attraverso i trasporti. Questo può fare oggi l’Italia ancora, insegnando alle persone come si fanno i ponti,” ha sottolineato Salini.