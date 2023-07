Ponte sullo Stretto, Salvini: “sarà una grande opera green, i signori del no sono il male dell’Italia”

MeteoWeb

“Per signori del no nulla è una priorità; sono il male dell’Italia. Il Ponte sullo Stretto serve come molte altre infrastrutture“: è quanto ha affermato il Ministro Matteo Salvini, ospite a Morning news su Canale 5. Il Ponte, ha aggiunto, “nel 2032 unirà finalmente non Messina a Villa San Giovanni ma la Sicilia all’Italia e all’Europa“.

“Il Ponte da solo non avrebbe risolto nessun problema, ma ora stiamo investendo 18 miliardi sia in Sicilia che in Calabria per strade, autostrade e ferrovie. Il Ponte sarà un’opera antimafia di eccellenza, che creerà decine di migliaia di posti di lavoro e ripulirà il mare, sarà una grande opera green,” ha aggiunto Salvini.