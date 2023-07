Pordenone: nella notte salvati in montagna tre scout triestini

MeteoWeb

Stanotte nella zona di Pielungo Vito D’Asio (Pordenone) sono stati trovati e salvati tre scout triestini minorenni che avevano perso l’orientamento, dopo aver camminato a lungo sotto scrosci di pioggia e lampi su un terreno in discesa molto scivoloso. Verso mezzanotte l’intervento è stato effettuato dai vigili del fuoco di Maniago supportati da personale Speleo Alpino Fluviale (SAF) di Pordenone. I tre scout minorenni tra i 12 e i 16 anni stavano percorrendo con un equipaggiamento pesante nei loro zaini il sentiero CAI 821 in direzione malga Lovet, quando, a circa 1000 metri d’altezza, hanno perso l’orientamento e sono rimasti bloccati in una zona molto impervia proprio quando diventava buio.

Le operazioni di soccorso sono state purtroppo ostacolate dal maltempo che imperversava nella zona con temperature in discesa. Mentre la squadra dei vigili del fuoco sopraggiungeva dal basso, i soccorritori del Soccorso alpino (CNSAS) erano partiti dall’alto; complessivamente hanno partecipato all’operazione una decina di persone.