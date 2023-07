Portogallo, incendio divampa in parco naturale vicino Lisbona: 13 feriti

MeteoWeb

E’ di almeno 13 feriti (9 vigili del fuoco e 4 civili), il bilancio di un incendio divampato nel parco naturale di Sintra-Cascais, vicino a Lisbona in Portogallo. Impegnati 637 pompieri e 169 veicoli, che hanno provveduto all’evacuazione di diverse persone in via precauzionale, ha spiegato il comandante della protezione civile di Lisbona, Hugo Santos, all’agenzia Lusa. Le prossime ore saranno molto complicate a causa del vento.