Pozzi petroliferi abbandonati in Canada: “bombe ad orologeria” ecologiche

Come centinaia di migliaia di altri, questo pozzo petrolifero del Canada occidentale è stato abbandonato da diversi decenni senza mai essere stato chiuso. La maggior parte di questi piccoli pozzi, spesso scavati centinaia di metri sotto la superficie alla ricerca dei ricchi giacimenti di petrolio e gas dell’Alberta, si stanno “erodendo e deteriorando“, come dichiara l’attivista Regan Boychuk. Attualmente, essi rappresentano una vera e propria bomba a orologeria ecologica in un Paese dove petrolio e gas danno lavoro a quasi 600.000 persone.

“Ognuno va gestito, monitorato per l’eternità per il rischio di fuoriuscite” di gas ma anche di petrolio nelle falde acquifere circostanti, come dichiara il fondatore di Reclaim Alberta, organizzazione che si batte per la chiusura di questi pozzi abbandonati. La cosa che resta più allarmante è che continuano a emettere un gas serra molto potente: il metano. In vent’anni ha “86 volte più l’impatto di una molecola di anidride carbonica“, sottolinea Mary Kang della McGill University, specialista in materia.

Gli effetti inquinanti dei pozzi inattivi in Canada

Si tratta di una causa di inquinamento probabilmente “sottostimata“: “il margine di incertezza è ampio “visto il numero di pozzi“, dichiara, inoltre, l’esperto. Più di 120.000 pozzi sono inattivi e non sigillati in Alberta e Saskatchewan, le due province che ospitano il 91% dei pozzi canadesi, secondo un rapporto federale del 2022. Insieme, emettono 16.000 tonnellate di metano – 545.000 tonnellate di anidride carbonica – all’anno in un secolo, l’equivalente delle emissioni annuali di circa 237.000 automobili.

La gran parte dei pozzi sono stati costruiti a partire dal 1860, epoca in cui l’industria petrolifera iniziò a crescere, fino alla fine degli anni ’40, in un paese che è al quarto posto al mondo in termini di riserve accertate di petrolio. Ma dopo decenni di espansione, i pozzi inattivi si sono moltiplicati negli anni 2010, soprattutto dopo il crollo del prezzo del petrolio nel 2014. In base al cosiddetto principio “chi inquina paga“, le compagnie petrolifere e del gas sono tenute a finanziare l’impermeabilizzazione e la pulizia dei terreni, ma nessuna legislazione fissa una scadenza per farlo.

La causa degli abbandoni dei pozzi di petrolio

Pertanto, le aziende rimandano a tempo indeterminato i lavori di sanificazione, e sono molte le denunce al riguardo per questa situazione. Resta per loro più economico pagare l’affitto al proprietario del terreno anche per un pozzo inattivo che finanziare le migliaia di dollari necessarie per la pulizia. D’altra parte, alcuni pozzi diventano “orfani” quando la società che li gestisce fallisce. Un grattacapo per le autorità. Nell’arco di dieci anni, l’Alberta ha visto esplodere il numero di pozzi orfani, passando da 700 nel 2010 a quasi 10.000 nel 2023.

E Ottawa stima che il costo della bonifica di questi pozzi triplicherà in cinque anni, per arrivare ad almeno 1,1 miliardi di dollari canadesi (748 milioni di euro) nel 2025. La Orphan Wells Association dell’Alberta, per lo più finanziata dalle compagnie petrolifere, afferma di poter ripulire i pozzi orfani entro 10-12 anni. Albert Hummel, un agricoltore e allevatore dell’Alberta meridionale, aveva sette pozzi abbandonati sulla sua terra.

Cinque sono state finalmente chiuse ma ne restano ancora due da ripulire. “È un processo lungo, ci vuole tempo“, spiega l’agricoltore che ha perso anche il reddito degli affitti pagati per questi pozzi da quando la compagnia petrolifera che li gestiva è fallita nel 2019. Quando il suolo è contaminato, devono trascorrere diversi decenni affinché le sostanze inquinanti evaporino prima che possano iniziare i lavori. Una volta bonificati, i pozzi dovranno essere poi sigillati con un massetto cementizio e il sito riportato allo stato originario. Ogni strato di terra viene rimesso a posto e il terreno livellato.