Precipita su Alpi svizzere: muore alpinista sul Weisshorn

MeteoWeb

Un alpinista ucraino residente in Germania, di 47 anni, è morto a seguito delle ferite riportate in una caduta sulle Alpi svizzere. L’incidente – come comunica la Polizia cantonale – è avvenuto domenica 30 luglio sul Weisshorn. Verso le 10.30, la vittima stava salendo con un compagno di cordata sulla parete est quando, a circa 4.450 metri di quota, è precipitato per circa 600 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori svizzeri che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.