Precipita scalando parete della Tofana, morta guida alpina

Una guida alpina altoatesina è morta precipitando da una parete della Tofana di Rozes, a Cortina, che stava scalando in solitaria e senza corde. L’incidente è avvenuto ieri, sullo spigolo Dimai. Il corpo è stato recuperato stamane dal Soccorso Alpino. Il 62enne, di Villabassa (Bolzano) era una guida molto nota. L’allarme è scattato ieri sera: molto preoccupata, la moglie, che non aveva ricevuto sue notizie, ha contattato un amico che a sua volta ha fatto partire la segnalazione al Soccorso Alpino. La salma si trovava in un punto del percorso alpinistico tra il Piccolo Anfiteatro e la Traversata. E’ stata recuperata, con il verricello e trasportata a valle.