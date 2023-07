Torna la pioggia al Nord: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 11 e 12 luglio, evidenziando una prosecuzione dell’ondata di calore e instabilità al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 11 luglio 2023

Al Nord, cielo in prevalenza sereno o con passaggi di nubi medio alte non significative; nel corso della mattinata sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi alpini e prealpini potranno dar luogo a brevi piovaschi; a fine giornata annuvolamenti compatti in intensificazione su Alpi occidentali, Val d’Aosta e Lombardia centro settentrionale con associati rovesci sparsi ed isolati temporali, localmente intensi.

Al Centro e Sardegna, tempo stabile e soleggiato con qualche temporaneo annuvolamento durante le ore centrali della giornata sulla dorsale appenninica.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno con locali sviluppi di nubi cumuliformi durante le ore centrali della giornata su Appennino fra Basilicata, Campania e Molise.

Temperature massime in aumento lieve su pianura emiliano-romagnola, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata settentrionale e Sardegna orientale, marcato sulla Puglia centro-settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo le coste; nel corso del tardo pomeriggio incremento della ventilazione meridionale al Centro Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno quasi calmi o poco mossi.

Il bollettino per domani 12 luglio 2023

Al Nord, al mattino cielo molto nuvoloso lungo l’arco alpino e sulla pianura lombarda, sereno o poco nuvoloso altrove. Le precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, si esauriranno rapidamente sulle aree pianeggianti lombarde, dove la nuvolosità tenderà a diradarsi, mentre insisteranno su Alpi e Prealpi. Dal tardo pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto. Persiste invece, per l’intera giornata, un ampio soleggiamento e una scarsa nuvolosità su Emilia-Romagna e Liguria.

Al Centro e Sardegna, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni.

Al Sud e Sicilia, giornata di sole ovunque.

Temperature minime in rialzo su Trentino-Alto Adige, regioni adriatiche centrali, meridionali, nonché su Basilicata, Calabria e Sardegna, generalmente stazionarie sul resto d’Italia; massime in aumento su Sardegna, Calabria, Basilicata occidentale, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche, in diminuzione al Nord, su Toscana, Umbria meridionale e Lazio settentrionale, senza variazioni sul resto del territorio.

Venti da deboli a localmente moderati meridionali al Centro-Sud, su coste adriatiche settentrionali e liguri; deboli da Ovest sulla Pianura Padana; deboli variabili altrove, con brezze lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi lo Ionio, lo Stretto di Sicilia orientale e il Tirreno meridionale parte Est; da poco mossi a mossi gli altri bacini.