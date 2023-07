Forte maltempo e calo delle temperature al Nord: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 12 e 13 luglio, evidenziando una prosecuzione dell’ondata di calore in gran parte del Paese, evidenziando però anche temporali e calo termico al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 12 luglio 2023

Al Nord, addensamenti nuvolosi su aree alpine e prealpine con associati diffusi rovesci o temporali in intensificazione serale ed in estensione alle aree pianeggianti; nuvoloso sulla Liguria e Piemonte con locali piogge.

Al Centro e Sardegna, tempo stabile e sereno su tutte le regioni.

Al Sud e Sicilia, cielo generalmente sereno su tutte le regioni.

Temperature massime in diminuzione al Nord-Ovest, aree alpine e Prealpi, in aumento sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, stazionarie sul resto del Paese.

Venti generalmente deboli variabili, localmente moderati settentrionali al Centro Sud, a regime di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi lo Ionio, lo Stretto di Sicilia ed il Tirreno meridionale orientale. Da poco mossi a mossi gli altri bacini.

Il bollettino per domani 13 luglio 2023

Al Nord, molte nubi compatte al Nord-Ovest e regioni alpine, con rovesci o temporali sparsi, localmente anche intensi; estese velature sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, bel tempo su tutto il Centro.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno su tutto il meridione.

Temperature minime in diminuzione sulle regioni alpine, in aumento in Sardegna e regioni ioniche peninsulari, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al Nord, regioni tirreniche centrali peninsulari, Sardegna occidentale e settentrionale e Marche settentrionali, in aumento sulle regioni ioniche peninsulari e sul resto della Sardegna, stazionarie su resto del Paese.

Venti moderati meridionali al Centro-Nord peninsulare, con rinforzi sull’Appennino e sulle regioni alpine, in special modo su queste ultime in occasione dei temporali; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi mare di Sardegna e Tirreno occidentale; da poco mossi a mossi i restanti mari.