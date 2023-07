Isolati rovesci e temporali al Nord: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 17 e 18 luglio, evidenziando il dominio dell’Anticiclone africano sul Mediterraneo e l’intensificazione del caldo.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 17 luglio 2023

Al Nord, addensamenti più consistenti sulle aree alpine, con isolati rovesci tra i rilievi del Piemonte e Lombardia; tendenza ad estensione dei fenomeni a gran parte dell’arco alpino, con rovesci sparsi o temporali, in esaurimento dal tardo pomeriggio/sera; cielo in prevalenza sereno sulle restanti aree, con qualche nube in più tra Piemonte centro-meridionale e Liguria di ponente.

Al Centro e Sardegna, cielo in prevalenza sereno sulle regioni peninsulari; da poco a parzialmente nuvoloso fino a metà giornata sulla Sardegna centro-settentrionale.

Al Sud e Sicilia cielo sereno.

Temperature minime in aumento, più deciso al Centro-Sud ed isole maggiori. Massime in aumento su tutta Italia, più marcato su Sardegna, Sud della Toscana, Lazio, Molise, Puglia settentrionale, Basilicata, Campania, Calabria ionica e Sicilia.

Venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo le coste; rinforzi da Nord interesseranno il Salento.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mare e Canale di Sardegna occidentali, i settori Est dello Ionio ed il Canale d’Otranto. Poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 18 luglio 2023

Al Nord, nubi cumuliformi sparse su Alpi e Prealpi, accompagnate da deboli rovesci o temporali, tendenti a divenire nubi compatte dalla tarda sera, con conseguente intensificazione dei fenomeni; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, bel tempo su tutto il centro.

Al Sud e Sicilia, tempo stabile e soleggiato su tutto il meridione.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese; massime in aumento al Nord-Ovest, Alpi e Prealpi, stazionarie sul resto della penisola.

Venti deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali.

Per quanto riguarda i mari, sarà mossi Ionio e basso Adriatico; poco mossi o quasi calmi i restanti mari.