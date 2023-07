Previsioni Meteo Aeronautica Militare: l’ondata di caldo termina anche al Sud

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 27 e 28 luglio, evidenziando, dopo l’ondata di caldo, un ritorno delle temperature alla norma del periodo.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 27 luglio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, poi nel corso delle ore più calde, tenderanno a formarsi addensamenti compatti ad evoluzione diurna lungo l’arco alpino e sull’Appennino, ma comunque il rischio pioggia sarà decisamente basso.

Al Centro e Sardegna, tempo stabile e cielo sgombro da nubi significative, tuttavia nelle ore centrali della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare a ridosso delle aree appenniniche, ma con scarsa possibilità di pioggia. Nubi alte e sottili in transito dalla sera sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, cielo soleggiato sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, con nuvolosità innocua in formazione sull’Appennino nelle ore più calde del giorno.

Temperature valori minimi in aumento sulla Valle d’Aosta, stazionarie su basso Veneto, Emilia-Romagna centro-orientale e Sardegna, in calo sul resto del paese, più marcato sulla Sicilia; valori massimi in diminuzione su pianura piemontese e lombarda, nonché su Puglia, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia meridionale, senza variazioni di rilievo su Liguria, restante Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e aree interne campane, in aumento sul resto d’Italia.

Venti da moderati a localmente forti nord-orientali sulla Puglia ma in rapida attenuazione; deboli settentrionali sulle isole maggiori; deboli meridionali su Liguria e restante Centro-Sud; deboli variabili sul resto del settentrione.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Ligure e Adriatico centrale; poco mosso l’alto Adriatico; molto mossi i restanti bacini ma con graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Il bollettino per domani 28 luglio 2023

Al Nord, cielo irregolarmente nuvoloso per velature sulla Pianura Padana e per annuvolamenti compatti a ridosso delle aree montuose. Le precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, interesseranno l’arco alpino e l’appennino nelle ore centrali della giornata.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi in formazione sull’Appennino nelle ore più calde della giornata con possibili isolati piovaschi associati.

Al Sud e Sicilia, giornata soleggiata, con al più transito di velature sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in generale aumento; massime stazionarie su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, in rialzo sul resto del Paese, più marcato su Sardegna e Puglia.

Venti deboli orientali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del paese, a regime di brezza lungo le coste.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Mar Ligure, Mar e Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia occidentale e Ionio; generalmente poco mossi i restanti bacini, al più localmente mosso il Tirreno settentrionale e l’alto Adriatico.