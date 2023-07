Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temporali in arrivo al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 28 e 29 luglio, evidenziando un lieve rialzo delle temperature sulla penisola ed un ritorno della pioggia al Nord.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 28 luglio 2023

Al Nord, molte nubi su Liguria e confinante Appennino emiliano con qualche pioggia fino al pomeriggio, localmente anche in serata per la Liguria. Parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione con addensamenti consistenti ad evoluzione diurna che, sulle aree alpine, saranno associati a brevi rovesci pomeridiani, occasionalmente temporaleschi su Piemonte settentrionale e Trentino-Alto Adige dove insisteranno anche in serata.

Al Centro e Sardegna, sereno sull’isola mentre sulle regioni peninsulari una nuvolosità irregolare sarà associata a brevi rovesci, al mattino su Toscana, Lazio e Umbria, al pomeriggio anche sulle marche mentre migliora sul Lazio. La serata proseguirà all’insegna di un cielo pressoché sgombro da nubi.

Al Sud e Sicilia, esteso soleggiamento su tutte le regioni.

Temperature massime senza apprezzabili variazioni su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sud Sicilia; in aumento sul resto del Paese specie sulla Sardegna.

Venti deboli orientali sulla Sardegna, localmente moderati sul settore meridionale. Deboli variabili altrove con brezze costiere, tendenti a disporsi da Sud rinforzando lungo le coste di Sicilia meridionale e Calabria ionica.

Per quanto riguarda i mari, molto mosso lo Ionio orientale, in graduale attenuazione. Mossi il resto dello Ionio, Stretto di Sicilia e Canale di Sardegna. Da poco mossi a mossi Mar Ligure, Mare di Sardegna e Tirreno sud-occidentale. Poco mossi gli altri mari.

Il bollettino per domani 29 luglio 2023

Al Nord, molte nubi sulla Liguria con isolate piogge o brevi rovesci possibili per gran parte della giornata; nuvolosità parziale su Ovest Emilia-Romagna, Piemonte e restanti aree alpine e prealpine; nel corso del mattino rapido aumento della copertura su Nord Piemonte e restante settore alpino e prealpino con isolati temporali associati fino a termine giornata; poche nubi sparse sul resto del Nord ma con temporali in arrivo in tarda serata sulle pianure di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Al Centro e Sardegna, cielo generalmente sereno, salvo deboli velature al mattino sulle regioni peninsulari e locali addensamenti più significativi fino meta’ giornata sul settore toscano confinante con la Liguria.

Al Sud e Sicilia, tempo stabile con cielo sereno di giorno e stellato di notte.

Temperature tutte in generale aumento, specie le minime al Nord e su isole maggiori, Calabria, Basilicata e Puglia e le massime su isole maggiori, Lazio, Campania e Basilicata.

Venti deboli orientali su Sardegna e Ovest Sicilia; deboli variabili sul restante territorio, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio e con raffiche durante i temporali.

Per quanto riguarda i mari, da poco mossi a mossi Mar Ionio, mare di Sardegna e Mar Ligure, con quest’ultimo tendente a poco mosso già durante la mattina; mossi Canale di Sardegna, Stretto di Sicilia e Tirreno sud-occidentale; poco mossi gli altri mari, lentamente tendente a mosso il settore Ovest del tirreno centrale.