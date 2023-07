Previsioni Meteo Aeronautica Militare: rovesci e temporali “di forte intensità” al Nord

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 29 e 30 luglio, evidenziando un weekend all’insegna di rovesci e temporali al Nord, con temperature in aumento in tutta la Penisola.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 29 luglio 2023

Al Nord, molte nubi sul Triveneto con rovesci e temporali; in miglioramento dalla mattinata fino alla sera ove avremo un nuovo impulso con precipitazioni. Parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione con addensamenti consistenti dal pomeriggio che, sulle aree alpine e prealpine, saranno associati a rovesci o temporali.

Al Centro e Sardegna, sereno o poco nuvoloso.

Al Sud e Sicilia, esteso soleggiamento su tutte le regioni.

Temperature massime e minime in lieve aumento.

Venti deboli variabili con brezze costiere.

Per quanto riguarda i mari saranno da poco mossi a mossi.

Il bollettino per domani 30 luglio 2023

Al Nord, nella notte ed al primo mattino nubi compatte accompagnate da rovesci e temporali anche di forte intensità su Lombardia e Triveneto, in successiva attenuazione salvo persistenze più lievi fino a termine giornata a ridosso dei rilievi veneti e sul settore friulano; sul resto del Nord cielo poco nuvoloso o velato, a parte annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna che interesseranno le altre aree alpine e i rilievi appenninici con associate deboli piogge o locali brevi rovesci attesi tra mattina e pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso delle aree appenniniche con qualche lieve piovasco nelle ore centrali; cielo sereno o velato sul restante territorio peninsulare e sulla Sardegna.

Al Sud e Sicilia, ampio e prevalente soleggiamento con passaggi di velature anche spesse, attese dal pomeriggio su regioni adriatiche e Basilicata; qualche innocuo annuvolamento basso potrà interessare in serata le coste tirreniche peninsulari.

Temperature minime senza variazioni di rilievo su Piemonte, Liguria, Ovest Lombardia, Toscana, Ovest Umbria, coste adriatiche, bassa Calabria e Sicilia centrosettentrionale; in rialzo sul restante territorio; massime in aumento su Piemonte, Liguria, rilievi lombardi, Sardegna orientale e meridionale, bassa Toscana, Umbria, Marche meridionali, rilievi laziali, Abruzzo, regioni meridionali adriatiche, Appennino campano e lucano e sulla Sicilia meridionale; in diminuzione su Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Romagna; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli orientali in Pianura Padana con ulteriori rinforzi sulle coste nord adriatiche; deboli di maestrale sulla Sicilia con rinforzi da ponente sulle Bocche di Bonifacio; deboli variabili sul resto del paese con rinforzi di brezza lungo le relative zone costiere.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso l’Adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi gli altri bacini con moto ondoso in ulteriore aumento fino a molto mosso su mar ligure e Tirreno centrale.