Previsioni Meteo Aeronautica Militare: rovesci sparsi e temporali al Centro/Nord

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per il 3 e 4 luglio, evidenziando un inizio settimana con tempo instabile al Nord e parte del Centro.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 3 luglio 2023

Al Nord, nuvolosità irregolare su tutte le regioni con isolati rovesci e temporali su alpi lombarde e regioni nord-orientali e, in maniera più sporadica, anche sulle alpi piemontesi. Durante la mattina e nel pomeriggio rovesci sparsi e isolati temporali interesseranno tutte le regioni, specie il triveneto nel pomeriggio e la Lombardia e l’Emilia-Romagna in serata, attenuandosi invece sulle regioni occidentali.

Al Centro e Sardegna, poche nubi sparse sulle aree peninsulari tranne annuvolamenti mattutini più compatti in diradamento da ovest nel corso della giornata; nel pomeriggio incremento di nuvolosità su aree interne e appenniniche con brevi rovesci e locali temporali, in particolare su Marche e Abruzzo; dalla sera generale miglioramento, salvo persistenze di nuvolosità e fenomeni su Toscana orientale e zone a Nord di Umbria e Marche; cielo sereno sulla Sardegna salvo parziale nuvolosità bassa nella prima mattinata.

Al Sud e Sicilia, parziale nuvolosità bassa al primo mattino sulle zone tirreniche e cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso sul restante settore peninsulare; durante la giornata nuvolosità più consistente interesserà Molise, Puglia centrosettentrionale e le restanti zone appenniniche e potrà dar luogo a locali e brevi rovesci pomeridiani; cielo generalmente sereno sulla Sicilia.

Temperature minime in aumento su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, bassa Toscana, regioni centrali adriatiche, Lazio, Abruzzo, Molise, Nord Campania e Puglia garganica; in calo su Valle d’Aosta e sulla porzione più occidentale siciliana; senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in diminuzione al Nord, salvo che su Valle d’Aosta e Liguria dove saranno stazionarie come su Toscana, Umbria, Lazio e Campania; in aumento su regioni meridionali adriatiche, e su quelle ioniche, Sicilia compresa.

Venti da deboli a localmente moderati occidentali sulla Sardegna, con i rinforzi maggiori sul settore Nord; deboli settentrionali sulla Sicilia con locali rinforzi; deboli meridionali su Liguria e centro peninsulare; deboli dai quadranti orientali sulla pianura padano-veneta e variabili sul resto del Nord e meridione.

Per quanto riguarda i mari, molto mosso il Mare di Sardegna con moto ondoso in graduale diminuzione; poco mosso l’Adriatico e generalmente mossi i restanti mari, anche molto mosso il Tirreno centrale a largo della Sardegna settentrionale.

Il bollettino per domani 4 luglio 2023

Al Nord residui deboli rovesci notturni e al primo mattino su basso Piemonte, Lombardia sud-orientale e coste di venete e friulane; in mattinata e nel pomeriggio seguirà un graduale ma deciso aumento della copertura nuvolosa su gran parte del settore con piogge sparse e locali temporali, che solo in parte si attenueranno nelle ore serali sulle regioni occidentali e sui rilievi lombardi ed altoatesini.

Al Centro e Sardegna, deboli rovesci e qualche temporale atteso nottetempo ed in prima mattinata lungo le aree costiere delle regioni adriatiche; la nuvolosità tuttavia aumenterà nella mattina e durante le ore pomeridiane anche sulle restanti zone di Marche ed Abruzzo, nonché su Umbria, restanti aree appenniniche ed entroterra di Toscana e Lazio con associati rovesci sparsi e locali temporali, generalmente di debole intensità; generale miglioramento dalle prime ore serali con esaurimento dei fenomeni ed ampie aperture. Sulla Sardegna cielo sereno salvo parziale nuvolosità bassa tra notte e mattina a Nord dell’isola.

Al Sud e Sicilia, inizio giornata con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; già in mattinata, tuttavia, le nubi aumenteranno sensibilmente, specie su Molise, Campania e Puglia, dove sono attesi brevi rovesci nelle ore diurne. Dall’imbrunire sensibile miglioramento con assorbimento delle precipitazioni e schiarite sempre più estese, a parte qualche innocuo addensamento lungo le coste tirreniche di Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia molto sole con arrivo dal tardo pomeriggio di addensamenti bassi ma innocui sul settore tirrenico dell’isola.

Temperature minime in calo su Alpi e Prealpi occidentali, Lombardia, Triveneto e Tomagna; in rialzo su Puglia centromeridionale e Basilicata ionica; pressoché stazionarie sul resto del paese; massime in lieve aumento su levante ligure e Sardegna; in diminuzione su pianure di Lombardia e Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Nord Umbria, regioni centrali adriatiche, coste molisane e puglia garganica; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti deboli o moderati di maestrale sulle due isole maggiori; deboli dai quadranti occidentali sulle regioni centromeridionali tirreniche e orientali sulla Pianura Padana; deboli variabili sul resto d’Italia; forti colpi di vento in occasione dei temporali.

Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi alto Tirreno, Adriatico e Ionio settentrionale; mossi tutti gli altri bacini con moto ondoso in lenta attenuazione su Mar di Sardegna e Ionio meridionale.